Guarani x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarani e CRB farão um tira-teima na luta contra o rebaixamento nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo é válido pela 31ª rodada da competição nacional e fecha a jornada do torneio.

Como chega o Guarani?

Lanterna da Série B, com 25 pontos, o Bugre vive uma situação dramática. Precisa, portanto, vencer ou vencer para minimizar as suas tensões. Assim, são nove pontos para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento após três jogos sem triunfar.

Diante da crise, o técnico Allan Aal precisará tirar um coelho da cartola. Mas ele tem suas armas. Uma delas é o centroavante Dantas, artilheiro da Segundona, com 11 gols.

Como chega o CRB?

A equipe alagoana está em 17º lugar, com 33 pontos. Uma vitória, então, a colocará, enfim, fora do Z4 da Série B. Aliás, o quadro é bem mais animador do que o do Guarani. Afinal, o time venceu as duas últimas partidas e está com viés de ascensão.

No entanto, nem tudo são flores no CRB. Ex-Botafogo, o zagueiro Segóvia é dúvida. O atacante Labandera, o volante João Paulo e o técnico Hélio dos Anjos estão suspensos.

Onde assistir:

SporTV e Premier (ambos da TV fechada) transmitem o embate.

GUARANI x CRB

Série B do Campeonato Brasileiro – Rodada 31

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data e hora: 14/10/2024, às 21h

GUARANI: Pegorari; Pacheco, Douglas, Salustiano e Barbosa; Leite, Bispo e Bueno; Marcelinho, Dantas e João Victor. Técnico: Allan Aal

CRB: Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Segovia (Wanderson) e Ryan; Marco Antônio, Falcão e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Anselmo Ramon.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Raphael dos Reis (RJ)

