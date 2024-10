Botafogo arrasa o Atlético-MG no Brasileirão Sub-23

Enquanto aguarda o fim da Data-Fifa e desfruta seus astros em quatro seleções diferentes, o torcedor do Botafogo ganhou um bom aperitivo na manhã deste domingo (13). Afinal, em Maricá, no Estádio João Saldanha, o Glorioso não tomou conhecimento do Atlético-MG e goleou o adversário por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-23.

Com oito pontos, o Botafogo assume a liderança do Grupo A com oito pontos. O Fluminense tem cinco e um jogo a menos. Porém, tem saldo de 2 contra 5 do Mais Tradicional. O Tricolor visita o Fortaleza, na terça-feira (15). Já o Atlético0MG tem quatro e fica na quarta colocação.

Na próxima rodada, Botafogo recebe o Sport, no dia 24. Já a equipe carijó tem o CRB, também em casa, no próximo domingo (20).

O Botafogo deu um verdadeiro passeio em Maricá. Com passagem pelo time profissional, JP Galvão, livre, abriu o placar para os cariocas, na primeira etapa.

O segundo tempo configurou um atropelo. Lindes fez o segundo. O terceiro foi de Toledo, com assistência de Marinho. O camisa 9 repetiu a dose e, em seguida, fechou o placar. O Galo anotou a placa?

