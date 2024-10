Brusque x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte inferior da classificação da Série B, Brusque e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (14), pela 31ª rodada. A partida será no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 18h30 (de Brasília). Ambas as equipes estão na zona do rebaixamento. O time da casa é o 19° colocado, com 30 pontos. Com um ponto a mais, o visitante é o 18°.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Como está o Brusque

O Brusque, que volta a jogar em sua casa após cerca de um ano, por conta de obras, não terá o zagueiro Ianson para a partida desta segunda-feira. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele deve ser substituído por Gabriel Pinheiro. Além disso, Éverton Alemão e Maurício, no departamento médico, completam a lista de baixas.

Como está o Ituano

Após vencer o Guarani por 1 a 0, o Ituano busca mais uma vitória para respirar na tabela. O atacante Leozinho, que na última partida foi alvo dos adversários por conta de aplicar uma carretilha, deve iniciar no banco de reservas.

Na véspera da partida, Thonny Anderson, atacante do Ituano, falou sobre a importância de vencer fora de casa.

“Sabemos da dificuldade de jogar longe da nossa torcida, fora de casa. Mas já mostramos que somos capazes e que podemos buscar os três pontos. Agora não temos para onde correr. É vitória ou vitória. Estamos encarando como uma final. Não podemos pensar se o jogo é fora ou em casa. Temos que encarar o jogo como uma final. Temos que trazer os três pontos. Cada jogo é um jogo. Apesar da história, vamos lá com a cabeça focada em vencer. Nós sabemos que é um adversário direto nosso. Sabemos também da importância do jogo. E das finais que temos pela frente. Essa é uma delas. Vamos focados em buscar os três pontos”, disse o jogador.

BRUSQUE X ITUANO

Brasileirão Série B – 31ª rodada

Data e horário: 14/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Gabriel Pinheiro, Wallace e Luiz Henrique (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González; Dentinho, Diego Mathias e Rodrigo Pollero (Guilherme Queiroz). Técnico: Marcelo Cabo.

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (RS)

