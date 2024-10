Marlon volta participar de gols no Cruzeiro e está em fase mais disciplinada após bronca

O lateral-esquerdo Marlon vive nova fase no Cruzeiro. O jogador renovou contrato e voltou a ser decisivo no setor ofensivo após sete meses. Afinal, deu assistência para gol de Kaio Jorge no empate em 1 a 1 contra o Libertad, que garantiu o Cabuloso na semifinal da Copa Sul-Americana.

No entanto, Marlon não contribuía diretamente para gol no Cruzeiro desde fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Pouso Alegre, ainda pelo Campeonato Mineiro. Anteriormente, havia dado passe para gol na vitória sobre o Atlético-MG, também por 2 a 0, e marcado no 3 a 0 sobre a Patrocinense.

Em 2024, os números são menos expressivos em relação aos do ano passado. Marlon estreou em março e fez três gols na temporada passada. Com o passe decisivo contra o Libertad, ele igualou o número de assistências de 2023.

Além de deixar de ser mais decisivo, Marlon passou a ser mais advertido pelos árbitro. Assim, acabou expulso três vezes entre março e julho deste ano (contra Tombense, São Paulo e Bahia), além de ter levado seis amarelos.

Lateral leva ‘puxão de orelha’ do dono do Cruzeiro

Por conta do elevado número de cartões, ele recebeu uma bronca do dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, em julho. O dirigente criticou, à “Rádio Itatiaia”, as decisões erradas do lateral-esquerdo após expulsão contra os baianos.

“Eu não quero ver jogador machucando adversário, não quero ver jogador sendo expulso, prejudicando os outros colegas dele de trabalho. Lógico que vão ter as necessidades, dentro da legalidade, não ser expulso no meio de campo sem necessidade. Isso eu não vou permitir no Cruzeiro”.

A declaração do mandatário surtiu efeito em Marlon, que até chegou a ficar no banco de reservas em algumas partidas. Quando retomou a posição entre os 11 iniciais, levou apenas um amarelo em 16 partidas.

