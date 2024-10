Flamengo tem treinos longos e intensos durante a Data-Fifa

O técnico Filipe Luís vem aproveitando o período da Data-Fifa, sem jogos, para aprimorar os treinamentos do Flamengo. Até o clássico com o Fluminense na quinta-feira (17), o treinador buscará fazer com que os seus jogadores melhorem fisicamente.

Segundo o “Ge”, os treinos do Flamengo têm sido longos e intensos. Com o objetivo de melhoras as partes táticas e físicas, as atividades no Ninho do Urubu estão acontecendo em campo reduzido.

Com bastante participação de Filipe Luís, os treinos contam com trabalhos individualizados, com foco em posse de bola, circulação rápida e atividades com o setor defensivo.

Cronograma

O elenco do Flamengo recebeu folga neste domingo, já que treinou de quarta-feira a sábado. Assim, os jogadores retornarão às atividades na segunda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.