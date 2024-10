Grêmio paralisa conversas para venda de jovem da base ao Chelsea

O Grêmio paralisou as negociações para a venda do jovem Gabriel Mec, de 16 anos, para o Chelsea. O Imortal chegou a ter acordo com os Blues, mas voltaram atrás. As negociações, contudo, não foram encerradas, e o departamento de futebol tem cautela sobre a transação.

O Chelsea chegou a fazer proposta em negócio que poderia chegar a 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões), se atingisse algumas metas no contrato. No entanto, o compromisso não foi assinado e as conversas estão, neste momento, paradas. O clube brasileiro já atingiu a meta de vendas para esta temporada.

De acordo com o “ge”, o clube inglês recuou na contratação do jovem e quer observá-lo mais tecnicamente. Afinal, algumas atuações do jogador ficaram aquém do esperado.

Assim, o Grêmio passou a conversar com outros clubes interessados em Gabriel Mec. No entanto, as tratativas com o Chelsea, apesar de estagnadas, não foram encerradas oficialmente.

O Imortal não tem pressa para vender jovens que ainda podem se valorizar mais. Em 2024, o clube gaúcho superou em 20% a meta orçamentária destinada a venda de jogadores, que era de R$ 90 milhões.

Somente a ida de Gustavo Nunes ao Brentford, da Inglaterra, fez o Grêmio ultrapassar a barreira dos R$ 100 milhões em vendas. Outros jogadores que renderam dinheiro com a saída do clube foram Ferreira, Cuiabano, Bruno Uvini, Carballo e Galdino.

Caso o Chelsea volte a se acertar com o Grêmio, Gabriel Mec só poderia se apresentar na Inglaterra após completar 18 anos, o que vai ocorrer somente em abril de 2026. Assim, ele chegaria em Stamford Bridge em julho daquele ano.

