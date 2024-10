Santos inicia preparação para duelo pela Série B, e Carille tem dúvidas

O Santos iniciou neste domingo (13) a preparação para o duelo contra a Chapecoense, na quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. Os jogadores se reapresentaram com um clima mais leve, afinal vieram de vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no último sábado.

Dessa maneira, quem iniciou a partida pela 31ª rodada fez um trabalho regenerativo, enquanto os reservas e demais atletas participaram de um treino técnico no campo do CT Rei Pelé.

Fábio Carille começará a pensar no time para encarar a Chape no treino desta segunda-feira (14), quando terá todos os jogadores à disposição. No entanto, o treinador ainda não sabe se poderá contar com Sandry, que foi substituído contra o Mirassol.

O volante torceu o tornozelo e deixou o campo antes do apito final do árbitro. Segundo Carille, o local estava bastante inchado após a partida. Assim, o Santos vai acompanhar a evolução da recuperação do jogador para saber se ele terá condições de ser relacionado para o duelo fora de casa.

Santos tem desfalques por suspensão

Contra a Chapecoense, o Peixe não terá o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca, que levaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. No entanto, Carille terá as voltas do lateral-direito Rodrigo Ferreira e de João Schmidt, que não atuaram contra o Mirassol.

As maiores dúvidas para o treinador estão no sistema defensivo. Carille quer uma equipe mais experiente no duelo no Sul do país. Os substitutos imediatos de Gil e Escobar, Jair e Souza, respectivamente, ainda não jovens.

Dessa forma, o Santos deve ir a campo contra a Chape com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair (João Basso), Luan Peres e Souza (Hayner); João Schmidt, Sandry (Serginho) e Giuliano; Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva.

