Com lei do ex, Vila Nova vence o Goiás e sobe na classificação da Série B

O Vila Nova venceu o clássico com o Goiás por 1 a 0 neste domingo (13), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Serrinha, o gol da vitória foi de Alesson, que na temporada passada vestiu as cores do rival. Com os três pontos, o Tigre pulou para a quinta posição, com 49 pontos. Por outro lado, o Esmeraldino, com o revés, se distanciou do sonho de retornar à elite do futebol brasileiro. Afinal, está na 12ª posição, com 41 pontos (nove em desvantagem para a primeira equipe na zona de acesso.

Como foi o jogo

Jogando fora de casa, o Vila Nova buscou reforçar a sua marcação para não dar espaço para o rival. Foi assim, aliás, que foi para o intervalo sem sofrer gol. Aos 28 minutos, o VAR aconselhou o árbitro Anderson Daronco a checar um possível toque de mão de Lucas Ribeiro, jogador do Goiás, após cabeçada de Alesson. Apesar de muita reclamação dos jogadores do time mandante, o pênalti foi marcado. Alesson, que no ano passado vestiu as cores do Esmeraldino, foi para a cobrança e, de cavadinha, balançou a rede do goleiro Tadeu.

A conversa do técnico Vagner Mancini com os seus jogadores surtiu efeito e o Goiás voltou com outra postura para o segundo tempo. Tanto que aos 16′ Breno Herculano, de cabeça, mandou a bola na trave do goleiro Halls, que fez a sua estreia. Em desvantagem no placar, o Esmeraldino manteve a pressão até o fim da partida, mas não conseguiu o empate. Já nos acréscimos, o árbitro mostrou o cartão vermelho para Breno Herculano. O VAR, no entanto, entrou em ação. Assim, Daronco reviu o lance, retirou o vermelho e aplicou o amarelo.

