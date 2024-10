Flamengo recusa proposta do Corinthians por Hugo Souza

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo recusou uma nova proposta do Corinthians para a compra dos direitos federativos do goleiro Hugo Souza. A proposta do Corinthians envolvia o parcelamento dos R$ 4,7 milhões exigidos pela diretoria do Flamengo em quatro parcelas mensais. Contudo, a negociação não avançou porque a diretoria do Fla não aceitou as garantias de pagamento apresentadas.

A recusa se deve ao fato de o Corinthians ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral-direito Matheuzinho. Assim, esta pendência leva o Flamengo a exigir garantias mais sólidas para a transação.

Corinthians corre contra o tempo

Se o Corinthians não fechar o acordo, é provável que precise pagar R$ 500 mil ao Flamengo para contar com Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcada para o dia 20/10. Segundo o contrato de empréstimo, Hugo só pode enfrentar o Flamengo se o Corinthians pagar R$ 500 mil a cada jogo. Nos últimos meses, o Corinthians já enfrentou o Flamengo duas vezes e, em ambas as ocasiões, cumpriu com a multa.

Hugo Souza

É importante ressaltar que o Corinthians possui prioridade na compra do goleiro, que chegou no início do segundo semestre por empréstimo, com valor estipulado em US$ 800 mil. Hugo Souza foi contratado para substituir Carlos Miguel, que deveria ser o sucessor de Cássio, mas acabou se transferindo para o Nottingham Forest, onde atualmente é reserva. Desde sua estreia, Hugo tem se destacado, fechando o gol e se tornando um dos maiores ídolos da torcida.

