Zubeldía tem aproveitamento melhor que seus antecessores no São Paulo

Questionado pela torcida, bancado pela diretoria e com a confiança dos jogadores, o técnico Luis Zubeldía ainda tenta convencer que pode ser o nome certo para o São Paulo em 2025. O treinador, apesar de ter um começo promissor, deixou de ser unanimidade no Morumbis. Contudo, ao seu lado, o argentino tem os números positivos para mostrar que deve ser o comandante do Tricolor na próxima temporada.

Afinal, desde que chegou, Zubeldía e sua comissão já comandaram o clube em 40 partidas, com o técnico no banco em 35. As outras cinco foram com seus auxiliares quando o argentino precisou cumprir suspensão. São 21 vitórias, dez empates e nove derrotas e um aproveitamento de 60,83% dos pontos disputados. Muito melhor que o de seus antecessores.

Para efeito de comparação, quem mais se aproxima dos números de Zubeldía é Hernán Crespo. Em 53 jogos, o também argentino somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 57,2%. Rogério Ceni (55%), Fernando Diniz (54,7%), Dorival Júnior (54,3%) e Thiago Carpini (50%), são os outros antecessores do atual treinador.

Aliás, estes números não dão nenhum título para o argentino. Ao contrário de Dorival Júnior, Thiago Carpini e Hernán Crespo, Zubeldía ficou no quase e não conseguiu ganhar uma taça pelo São Paulo ainda. Contudo, não deixa de ter números positivos.

Casares quer Zubeldía para 2025

Os números animam principalmente a diretoria. Afinal, na semana passada, o presidente Júlio Casares afirmou que o treinador faz parte do planejamento para 2025.

“Não há nenhum tipo de problema. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade, e não é por perder uma classificação que está tudo errado. E muitas vezes quando ganha não está tudo certo. O que tem que ter é diálogo”, disse Casares.

Assim, com Zubeldía, o São Paulo tenta terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e conseguir classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Atualmente, o Tricolor é o quinto colocado, com 47 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.