Vasco deve fazer poucas modificações em projeto inicial de reforma de São Januário

O Campeonato Brasileiro 2024 está em sua reta final, e o Vasco terá pela frente mais 10 partidas que antecedem o fechamento de São Januário para o início da remodelação do estádio. No momento, o clube carioca conversa sobre possíveis mudanças na base do projeto, que devem ser sutis. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Cruz-Maltino apresentou, em novembro de 2023, o projeto base, desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Dias ainda na administração de Alexandre Campello. Uma comissão tem analisado as alterações, sendo formada pelo próprio Sérgio, um escritório e um projeto desenvolvido por torcedores. Possíveis mudanças

Durante a campanha eleitoral, o presidente Pedrinho abraçou o projeto “Nosso São Januário” em que um grupo de torcedores chegou a desenvolver um plano para o candidato apresentar à Crefisa, na busca por um naming rights. Contudo a ideia perdeu força para a própria vertente de Sérgio Dias. A expectativa, portanto, é que mais de 70% do estádio não tenha cadeiras, diferente de outras arenas.

Nela, o mandatário pediu mudanças, como o aumento da capacidade e manutenção das arquibancadas. A comissão, portanto, tem como integrantes os arquitetos Sérgio Dias (projeto escolhido), Fernando Costa (Cité Arquitetura – escritório contratado pela diretoria de Pedrinho) e André Rodrigues (Nosso São Januário).

Além disso, a criação de uma “geral” (setor popular) atrás de um dos gols e de praças em oposição à elevação de muros no entorno do estádio não devem avançar. Outro ponto que também não fará parte do projeto final é o setor único atrás do gol da curva da Barreira, sem cadeiras nem camarotes.

Etapas complementares

O projeto está na etapa de matérias complementares. O Vasco precisa incluir mais de 30 itens no plano, como gramado e laudo do Corpo de Bombeiros, e empresas farão parte do trabalho. Neste contexto, o Cruz-Maltino busca recursos com a venda do potencial construtivo.

Por fim, após analisar outras arenas brasileiras e o fechamento do projeto final, o Vasco irá divulgá-lo, em breve, de forma oficial. Para a remodelação, o clube não planeja realizá-la em etapas. O foco é iniciar em 2025, com previsão para encerrar em 2027, ano do centenário do estádio.

