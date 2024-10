Pedro, do Flamengo, comemora os 2 meses das filhas gêmeas

Fora de campo, o atacante Pedro, do Flamengo e da Seleção Brasileira, está só sorrisos. Neste domingo (13), ele compartilhou nas redes sociais fotos com sua esposa, Fernanda Nogueira, e suas filhas gêmeas, Isabela e Antônia.

A publicação foi para celebrar os dois meses de nascimento das filhas, que nasceram no dia 12 de agosto. Pedro aproveitou para escrever uma mensagem sobre a experiência da paternidade.

“2 meses que minha vida mudou e que eu entendi o amor de pai! Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu!”, disse o atleta no Instagram.

Nos comentários, amigos, companheiros de Flamengo e seguidores elogiaram a publicação, e um dos comentários chamava as filhas de Pedro de fofas.

Pedro é casado com Fernanda desde 2022. O pedido foi feito após a confirmação de sua participação na Copa do Mundo daquele ano. Eles oficializaram a união em março do ano passado, em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano, anunciaram a gravidez.

Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

