Na semana do Fla-Flu, Mano deve ter retornos importantes no sistema defensivo

Thiago Silva volta a treinar no Fluminense visando o confronto com o Flamengo - (crédito: Marcelo Caitano)

Após dez dias de Data Fifa, o Fluminense voltará a campo na próxima quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), para medir forças com o rival Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Mano Menezes deve ter retornos importantes, sobretudo no sistema defensivo.

Dessa forma, a dupla Thiago Silva e Ignácio deve estar apta para o clássico, visto que ambos estão recuperados de suas respectivas lesões. O primeiro treinou no último sábado (12) e deu mais um passo para seu retorno aos gramados. Nas últimas semanas, ele fez um trabalho com foco na lesão do calcanhar esquerdo, que o tirou das duas últimas rodadas.

Vale lembrar que Thiago chegou a atuar no sacrifício no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG, no dia 25 de setembro. No entanto, não teve condições de estar em campo diante de Atlético-GO e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

Ignácio, por sua vez, está recuperado de uma lesão no menisco do joelho esquerdo e teve que passar por uma intervenção cirúrgica. A expectativa inicial é que ele esteja como opção no banco de reservas para não acelerar o processo. O jogador, inclusive, agrada Mano por sua estatura (1,92 m) e perfil de liderança.

Outros retornos no Tricolor

O Fluminense também trabalha para tentar contar com Nonato, que fraturou o nariz no clássico com o Botafogo e também passou por uma cirurgia. O treinador não poderá contar com Keno e Marcelo, que estão suspensos, e Kevin Serna, com uma lesão muscular.

Por outro lado, Germán Cano e Diogo Barbosa voltam de suspensão e ficarão à disposição para enfrentar o Flamengo na reta final do Brasileirão. No momento, o time soma 30 pontos, um à frente de Vitória e Corinthians e segue fora da zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.