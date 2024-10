Cruzeiro confia na força da torcida para retornar ao G6 do Brasileirão

Cruzeiro é um dos melhores mandantes do Brasileirão 2024 e confia na força da torcida e nos números para buscar a retomada na competição e, consequentemente, uma vaga na Libertadores do próximo ano, que é seu principal objetivo.

No geral, o time mineiro soma 14 jogos como mandante e conseguiu superar a média de público de 2023. Na atual competição, o clube levou 435 mil torcedores aos jogos em casa, com média de 31 mil por partida.

No entanto, esses números poderiam ser maiores. O Cruzeiro fez jogos no Espírito Santo contra o Fortaleza, com público de aproximadamente 9 mil pessoas, e contra o Bragantino, com pouco mais de 20 mil presentes no estádio do Independência.

Todavia, considerando apenas os jogos no Mineirão, a média de público do Cruzeiro é de 38.421 pessoas por partida.Na tabela, o Cruzeiro soma 43 pontos e ocupa a oitava colocação. O time vem oscilando no Brasileirão e busca agora retornar ao G6.

Públicos Cruzeiro no Brasileirão Cruzeiro 3×2 Botafogo – 20.701 (Mineirão)

Cruzeiro 3×1 Vitória – 20.083 (Mineirão) Cruzeiro 0x0 Inter – 35.238 (Mineirão) Cruzeiro 2×1 Cuiabá – 26.595 (Mineirão) Cruzeiro 2×0 Fluminense – 28.812 (Mineirão) Cruzeiro 2×0 Athletico-PR – 26.465 (Mineirão) Cruzeiro 3×0 Corinthians – 55.186 (Mineirão) Cruzeiro 2×1 Bragantino – 20.042 (Independência) Cruzeiro 2×0 Juventude – 46.603 (Mineirão) Cruzeiro 1×2 Fortaleza – 9.666 (Kléber Andrade) Cruzeiro 0x0 Atlético-MG – 61.583 (Mineirão) Cruzeiro 3×1 Atlético-GO – 58.233 (Mineirão) Cruzeiro 0x1 São Paulo – 44.743 (Mineirão) Cruzeiro 1×1 Vasco – 36.817 (Mineirão)