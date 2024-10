Campeonato Brasileiro é a sexta melhor liga do mundo, afirma estudo

O Campeonato Brasileiro da Série A foi considerado a sexta liga mais forte do mundo, segundo a empresa OPTA, especializada em estatísticas esportivas. O ranking foi elaborado a partir do desempenho dos clubes, analisados em um sistema que contempla mais de 13 mil times do futebol masculino.

Aliás, o Brasileirão registrou 80,8 pontos no ranking da OPTA, levando em conta a média entre os desempenhos dos clubes, ocupando assim o sexto lugar. Entre as ligas fora da Europa, a brasileira aparece melhor ranqueada, à frente de países como Holanda e Portugal.

A liga considerada mais forte é a Premier League, da Inglaterra, com 87,9 pontos, graças ao desempenho de seus clubes. Empatadas em segundo lugar ficaram a Série A da Itália e a Bundesliga da Alemanha, ambas com 86,2 pontos. No entanto, o Campeonato Alemão leva vantagem, já que tem mais times entre os 10 melhores do mundo no momento: Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Os italianos contam com a Inter de Milão.

Todavia, ainda em 2024, o Brasil conta com dois times nas semifinais da Libertadores, Atlético-MG e Botafogo, que enfrentam River Plate e Peñarol, respectivamente. Apesar de liderar a Série A e ter avançado longe na competição continental, o Glorioso fica atrás do líder Alviverde no ranking da OPTA para clubes brasileiros.

Ranking das melhores ligas segundo o OPTA

Premier League (Inglaterra): 87,9 pontos

Série A (Itália): 86,2 pontos

Bundesliga (Alemanha): 86,2 pontos

La Liga (Espanha): 85,1 pontos

Ligue 1 (França): 85,1 pontos

Série A (Brasileirão): 80,8 pontos

Jupiler Pro League (Bélgica): 79,2 pontos

Major League Soccer (Estados Unidos): 78,2 pontos

Championship (Inglaterra): 77,6 pontos

Liga Profesional (Argentina): 77,5 pontos

