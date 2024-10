De olho no clássico, Fluminense volta aos treinos com novidade

Rio de Janeiro, Brasil - 14/10/2024 - CT Carlos Castilho - .Fluminense treina esta manh.. no CTCC..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Após folgar neste domingo (13), o Fluminense voltou a treinar na manhã desta segunda-feira (14) no CT Carlos Castilho, de olho no duelo com o Flamengo. Assim, o técnico Mano Menezes contou com o retorno de uma peça importante. Trata-se do volante Nonato, que está em recuperação de uma cirurgia no nariz e reapareceu utilizando uma máscara de proteção.

O jogador sofreu uma fratura na região durante um choque com Marçal, do Botafogo, no clássico do último dia 21 de setembro. Além disso, ele teve que passar por uma intervenção cirúrgica e, desde então, segue longe dos gramados. Inclusive, desfalcou o time diante de Atlético-MG (pelas quartas da Libertadores), Atlético-GO e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

Desde que retornou ao clube carioca, Nonato soma nove partidas e tem uma assistência. No entanto, quando tentava se firmar, sofreu a lesão. O atleta começava a ganhar mais espaço sob o comando do técnico Mano Menezes e agora deve retornar em breve, só não se sabe se já contra o rival, dependendo do Departamento Médico.

Para o duelo, o treinador deve contar com Ignácio e Thiago Silva, que estão recuperados de suas respectivas lesões e voltaram aos treinamentos. Além deles, Diogo Barbosa e Cano retornam de suspensão, enquanto Keno, Serna e Marcelo serão desfalques.

Com 30 pontos, o Tricolor de Laranjeiras está fora da zona de rebaixamento, com um a mais que Vitória e Corinthians na disputa pela permanência. O duelo com o Flamengo acontece na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

