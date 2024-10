Santos abre contagem regressiva para voltar a Série A

O Santos abriu, definitivamente, a contagem regressiva para voltar à elite do futebol nacional. Líder da Série B novamente após 10 rodada, o Peixe chegou aos 56 pontos e está a oito do projetado por Fábio Carille para voltar a Série A. E o clube planeja atingir a meta já nas próximas partidas.

Isso porque o técnico Fábio Carille colocou a meta de 64 pontos para o Santos subir sem sustos para a Série A. Ou seja, três vitórias nas próximas partidas contra Chapecoense, Ceará e Ituano fariam o Santos chegar a 65 pontos, o que poderia dar uma tranquilidade maior para a busca pelo título, segundo objetivo de 2024.

“Temos 21 pontos para disputar e precisamos de oito. Tem gente fazendo conta e dizendo que até com 62 (para o acesso), mas eu continuo trabalhando com 64 pontos. Então seriam dois empates e duas vitórias para falar de oito pontos. Ou três vitórias, que hoje já daria 65. O quanto antes chegar a 64 para a gente, depois, pensar no título”, disse o treinador, após a partida contra o Mirassol.

Aliás, o Santos penou para conseguir voltar a liderança da Série B. Afinal, a última vez tinha sido na 20ª rodada, após vencer o Paysandu. No entanto, com a derrota para o Avaí, na partida seguinte, o Peixe acabou superado pelo Mirassol. Assim, foram árduas 10 rodadas longe do topo e muita pressão da torcida.

Assim, se tudo sair como planejado, o Santos encerra o mês de outubro já na Série A. Desta forma, restaria mais quatro rodadas para o Peixe brigar pelo título da Série B, já garantido na elite nacional.

Santos tem desfalques por suspensão

Contra a Chapecoense, o Peixe não terá o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca, que levaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. No entanto, Carille terá as voltas do lateral-direito Rodrigo Ferreira e de João Schmidt, que não atuaram contra o Mirassol.

As maiores dúvidas para o treinador estão no sistema defensivo. Carille quer uma equipe mais experiente no duelo no Sul do país. Os substitutos imediatos de Gil e Escobar, Jair e Souza, respectivamente, ainda não jovens.

Dessa forma, o Santos deve ir a campo contra a Chape com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair (João Basso), Luan Peres e Souza (Hayner); João Schmidt, Sandry (Serginho) e Giuliano; Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva.

