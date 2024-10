Vasco anuncia ingressos esgotados para ‘decisão’ e investigará possíveis irregularidades

A torcida do Vasco precisou de menos de 3h30 para esgotar os ingressos para o jogo deste sábado (19), contra o Atlético-MG, em São Januário, pela semifinal da Copa do Brasil. A venda, que começou às 10h (de Brasília), desta segunda-feira (14), apresentou, porém, instabilidade e possível esquema de cambismo.

Afinal, um áudio vazado na internet mostra uma mulher (não identificada) oferecendo duas entradas a uma amiga a R$ 600 cada uma, citando o nome do clube. No áudio, a mulher detalha as informações.

“Estou com dois ingressos neste momento. Eu tinha seis quando anunciei. As vendas ainda vão começar, porém eu não vou vender aleatoriamente porque vai ter muita gente procurando e pouca gente vendendo. R$300 agora, com os dados do comprador, é uma ‘parada’ que nós temos lá dentro com o Vasco, e os outros R$300 no dia que abrir as vendas. Quando for 10h30 você vai estar com o ingresso na mão e não tem estresse”, diz a mulher no áudio.

Vasco está ciente

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, o Vasco já está ciente da situação e investigará a possível irregularidade. De acordo com o jornalista, trata-se de um suposto ilícito, com o clube pregando cautela para lidar com a situação. Futuramente, aliás, a diretoria deverá ter uma posição.

A partida de sábado é pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Como perdeu na ida por 2 a 1, o Vasco precisa vencer para seguir vivo. Caso a vitória seja por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Mas se o triunfo for por dois ou mais gols, a vaga na final é do Cruz-Maltino.

