Galoppo revela papo com Zubeldía: ‘Tem decisões que não dependem de mim’

Contratação mais cara da história do São Paulo, o meia Giuliano Galoppo não vem tendo espaço com o técnico Luis Zubeldía. Em entrevista para os canais “ESPN” nesta segunda-feira (14/10), o argentino revelou que conversou com o treinador quando recebeu propostas para deixar o clube, mas que decidiu permanecer. Além disso, falou que tem feito bons treinos, mas sem chances de demonstrar em campo.

“Para jogar no São Paulo tem que jogar bem, ser bom. Por isso, o que mais faz falta é a sequência. Todo mundo que tiver sequência vai jogar bem, todos que estão aqui são grandes jogadores, os que jogam e os que não jogam. Eu tenho treinado muito bem, pode perguntar para as pessoas que todo mundo sabe, a diretoria me parabeniza sempre pela maneira de treinar. O que posso fazer agora é isso. A oportunidade de demonstrar é aqui (CT), infelizmente não está sendo no campo. Tem decisões que não dependem de mim”, disse Galoppo, que prosseguiu.

“Falei com Zubeldía quando tive todas essas propostas, essa incerteza. Ele manifestou que a decisão era minha, depois quando pensei bem e decidi ficar em São Paulo porque queria voltar a ser protagonista, comuniquei a ele e ele falou que estava bem, a decisão era minha. Depois disso não tive mais relação, não tive mais conversa”, completou.

Galoppo é a contratação mais cara da história do São Paulo

O São Paulo pagou R$ 32 milhões para tirar Galoppo do Banfield, da Argentina. Contudo, o jogador teve seu período de destaque apenas em 2023. Ele foi o artilheiro da equipe no Campeonato Paulista, mas uma grave lesão no joelho tirou-o do restante da temporada. Já em 2024, ainda não conseguiu ter muitas chances no Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.