Sócios-torcedores do Botafogo esgotam ingressos da partida contra Peñarol

Torcida do Botafogo no Nilton Santos - (crédito: Vitor Silva/Botafogo.)

Os sócios-torcedores “Camisa 7” do Botafogo esgotaram todos os ingressos disponíveis para o confronto contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores. A partida de ida será no Nilton Santos no dia 23 de outubro. O Alvinegro comemorou o fato inédito de só membros do programa terem esgotado os ingressos.

“Com orgulho de uma torcida que apoia até o final, acredita e sonha, anunciamos que os ingressos para a semifinal da Conmebol Libertadores estão esgotados. Pela primeira vez na história, teremos as arquibancadas do estádio alvinegro totalmente ocupadas por sócios-torcedores. Obrigado, Família Botafogo! Lutaremos juntos pela América e por todos os nossos objetivos!”, escreveu nas redes sociais.

NILTON SANTOS 100% CAMISA 7! ???????? Com orgulho de uma torcida que apoia até o final, acredita e sonha, anunciamos que os ingressos para a semifinal da Conmebol Libertadores estão esgotados. Pela primeira vez na história, teremos as arquibancadas do estádio alvinegro totalmente… pic.twitter.com/L5SmTUX2sq — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 14, 2024

O programa de sócios-torcedores “Camisa 7” está batendo recordes um atrás do outro. Aliás, está próximo de atingir a marca de 75 mil sócios. Para a partida contra o Peñarol, a expectativa é de 40 mil torcedores.

O Botafogo, portanto, volta a disputar esta fase da competição 51 anos depois. Além disso, o clube carioca busca um título inédito na sua história.

