Luan Peres deve ganhar sequência como titular no Santos na reta final da Série B

Luan Peres deve ganhar sequência no time titular do Santos

O técnico Fábio Carille surpreendeu ao escalar Luan Peres como titular na vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Mirassol, pela Série B. O defensor começou uma partida pela primeira vez desde que retornou ao Peixe e marcou o gol do triunfo santista. O bom desempenho deve fazer com que o jogador ganhe uma sequência nesta reta final de temporada.

O jogador ficou mais de um ano afastado por conta de uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Contra o Mirassol, foi a primeira partida dele como titular desde o dia 10 de agosto de 2023, quando ainda defendia o Fenerbahçe, da Turquia. Ele venceu a disputa com o zagueiro Jair e formou dupla com Gil.

“Agradecer a Deus e o apoio da minha esposa, que foi muito importante para mim nesse um ano de recuperação nessa grave lesão que eu tive. Hoje, depois um ano e um mês, foi minha primeira partida oficial (como titular). Voltando a ter ritmo. Muito importante para mim e muito feliz pelo gol. Tenho 94 partidas pelo Santos e esse foi o primeiro gol. Um gol importante, para colocar a gente na liderança. O gol da vitória no fim do jogo. É superação e vamos que nós temos mais sete batalhas pela frente”, disse Luan Peres, após a partida.

Experiência coloca Luan Peres como titular no Santos

Aliás, a experiência do zagueiro é o principal fator para o técnico Fábio Carille manter o jogador como titular no Santos. Afinal, o treinador entende que precisa de atletas com mais rodagem nesta reta final de Série B, para conseguir o acesso e também o título.

“A gente fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, nosso time era a única equipe da Série B que tinha dois garotos jogando na linha de quatro (defensores). Por isso a entrada do Luan, experiente, você pega jogadores malandros. Não tenho nada para falar do Jair. A explicação que eu dei a ele foi essa. Só de buscar mais experiência nesse momento, em detalhes que são importantes dentro de uma partida, que tem a leitura ali. Por mais que você treina, tem coisas que é a leitura do atleta dentro de campo e isso é o tempo que vai te dar”, explicou Carille.

Contra a Chapecoense, aliás, Carille não terá Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Luan Peres seguirá no time titular, desta vez formando parceria com Jair.

