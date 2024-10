Mbappé desmente denúncia de participação em caso de estupro

Atacante do Real Madrid, Mbappé tornou-se alvo de acusação de estupro na Suécia. O nome do astro francês foi indicado pelo jornal local “Aftonbladet”, após revelar que policiais de Estocolmo averiguam uma denúncia de abuso sexual em um hotel, no qual o jogador ficou por dois dias com seus familiares, na semana passada.

Após a repercussão, o atleta veio a público para desmentir tais rumores. Segundo Mbappé, tal movimentação é estratégica, haja vista que a divulgação ocorreu um dia antes da audiência que envolve a disputa jurídica entre ele e o PSG. Mais especificamente uma contestação feita por ele a respeito de pagamento irregular de salários e bônus quando ainda defendia a equipe.

“Notícias falsas! Está ficando tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso”, manifestou-se o atacante francês.

Segundo a informação do veículo, o nome de Mbappé não está diretamente envolvido na investigação. A propósito, a autoridade responsável pelo inquérito decidiu não dar mais informações sobre o caso, que teve início no último sábado (12). O jornal também não teve sucesso na tentativa de descobrir se houve a indicação de um suspeito em específico.

Mbappé aproveita período de folga na Suécia

Vale ressaltar que o atacante não esteve entre os jogadores convocados para a França na data Fifa de outubro. Afinal, a alegação é de que ele sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda. Com o período de descanso, ele viajou para a Suécia com a família. Inclusive, ele foi flagrado em uma casa noturna neste período. Sem o astro e Griezmann, que anunciou a aposentadoria da Seleção, os “Les Bleus (os azuis na tradução para o português) conseguiram resultado positivo. Isso porque venceram Israel com uma goleada por 4 a 1, pela terceira rodada da Liga das Nações. Na sequência, a França encara a Bélgica, fora de casa, nesta segunda-feira (14), em compromisso seguinte pelo torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.