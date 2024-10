Presidente do Cuiabá detona o Corinthians: ‘Não paga ninguém e contrata jogador de seleção’

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, não poupou críticas à diretoria do Corinthians. Segundo o mandatário, o clube do Parque São Jorge tem dívidas com o Dourado e, mesmo assim, segue contratando reforços para a temporada. Ele citou a chegada do holandês Memphis Depay, que veio a peso de ouro ao futebol brasileiro ganhando um salário exorbitante.

“A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay”, afirmou o dirigente, à rádio “Bandeirantes”.

Débito do Corinthians é pelo volante Raniele

A dívida do Corinthians com o Cuiabá é referente à compra do volante Raniele, cuja parcelas estão em atraso. Assim, o Dourado acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF contra os paulistas. Para evitar problemas como este, Cristiano Dresch sugeriu criar uma regra para impedir a escalação de atletas cujas contratações estejam em débito.

“Precisa criar uma regra que um jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se o clube comprador estiver em dia. Se um jogador X foi comprado por um time Y, e a parcela está atrasada, ou não está pago, algo assim, não pode jogar. Porque senão a gente vive em um mundo de fantasia, onde os clubes têm dinheiro para receber, não recebem, consequentemente também não pagam”.

Cuiabá reclama de atraso também do Atlético-MG

E não é apenas o Corinthians que está em dívida com o Cuiabá. Dresch também citou o Atlético-MG, que atrasou uma parcela da compra do atacante Deyverson. Assim, o Dourado não aceitou renegociar o valor, e o imbróglio também deve parar na CNRD. De acordo com o dirigente, os constantes calotes obrigam o clube sul-matogrossense a cortar despesas.

“Todo dia sai uma notícia que tem conta bloqueada, que tem problema com patrocinador, e está contratando jogador de seleção. Isso é ridículo. Isso precisa parar. Não vivemos em um mundo fantasia, vivemos em um campeonato caríssimo, em um negócio que está ficando cada vez mais caro. Os clubes precisam honrar seus compromissos”, apontou o mandatário.

Por fim, o presidente ainda falou sobre uma dívida que o Cuiabá teria com o Corinthians pela contratação do goleiro Walter. No entanto, ele explicou a situação e revelou que foi uma falha na contabilidade do Timão.

Ainda segundo Dresch, a única pendência que o Cuiabá tem com os paulistas é referente à venda do atacante Marquinhos ao Apoel, do Chipre, em 2022. Na ocasião, o jogador transferiu-se por 200 mil euros, sendo que 60 mil euros teriam que ser repassados ao Corinthians. Todavia, ele revelou que a dívida foi paga pelo time europeu.

“Como é que a gente vai pagar 60 mil euros a um clube que me deve R$ 14 milhões? A gente notificou o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. Isso é muito simples”.

