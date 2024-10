Em mês decisivo, Atlético tem cinco desfalques por lesão

Já na lateral, o problema segue sem definição. Rubens e Guilherme Arana, com problemas musculares, estão na fisioterapia. Aliás, Arana foi cortado da Seleção Brasileira nesta Data Fifa por conta dessa lesão. Ele ainda não tem prazo de retorno. Rubens, por sua vez, deve demorar até duas semanas para se recuperar.

Atlético nas competições

O Atlético Mineiro enfrenta o Vasco neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, para definir quem avança para a final da Copa do Brasil. Na partida na Arena MRV, o Galo venceu de virada por 2 a 1 – gols de Arana e Paulinho, Coutinho marcou para a equipe carioca. Ou seja, tem a vantagem do empate. Em caso de uma vitória simples do Cruz-Maltino, a decisão vai para os pênaltis. Acima de dois gols, o clube carioca avança.