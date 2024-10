Flamengo freta jatinho para ter jogadores convocados contra o Fluminense

O Flamengo enfrenta o Fluminense pela 30° rodada do Brasileirão na quinta-feira (17). E, na sequência, tem o duelo decisivo contra o Corinthians, para definir quem avança para a final da Copa do Brasil. A partida será no domingo (20), na Neo Química Arena. O clube carioca venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol do Alex Sandro, e assim, tem a vantagem do empate na partida. Uma vitória simples do Timão leva a decisão para os pênaltis.