Jeffinho volta a treinar com o grupo do Botafogo

O atacante Jeffinho voltou a treinar com o restante do elenco do Botafogo nesta segunda-feira (14/10). O jogador sofreu uma lesão na coxa direita em maio e passou por complicações no local durante a recuperação. Diante disso, o Alvinegro já pretende utilizá-lo já na semifinal da Libertadores, contra o Peñarol. A informação é do ‘ge’.

A última vez que Jeffinho esteve em campo foi justamente pela competição continental, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Universitario, no Peru, e decretou a vaga do Glorioso nas oitavas de final. Nesta temporada, o atacante fez cinco gols e deu duas assistências em 18 jogos disputados.

Se ele estiver presente no Nilton Santos, Jeffinho verá o estádio lotado. Os sócios-torcedores do Botafogo esgotaram todos os ingressos disponíveis para o confronto contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores.

Antes de brigar pela vaga na decisão, o Botafogo enfrenta o Criciúma, sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Artur Jorge é o líder, com 60 pontos.

