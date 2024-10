Entenda por que mesmo aclamado Endrick tem passagem discreta pelo DF

Endrick fez a festa da torcida com autógrafos e fotos em um dos dois treinos da Seleção no Estádio Bezerrão, no Gama - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Nascido em Taguatinga e criado em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, Endrick Felipe Moreira tem um tour discreto pela capital do país com a Seleção Brasileira, para o confronto contra o Peru, nesta terça-feira (15/10), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha.

A primeira justificativa está em mais uma ausência no time titular. Nem mesmo o apelo popular dos conterrâneos foi suficiente para convencer o técnico Dorival Júnior a colocá-lo no lugar do botafoguense Igor Jesus como referência no setor ofensivo.

O brasiliense de 18 anos será opção para a segunda etapa, enquanto o Dorival Jr. levará a campo Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Savinho, Igor Jesus e Raphinha. Ainda assim, pode entrar e decidir, como fez na estreia contra a Inglaterra (1 x 0) e como tem se acostumado no Real Madrid.

O cria da Academia de Futebol tem saída do banco merengue e resolvido a parada para Carlo Ancelotti e companhia. Coleciona dois gols em nove jogos, o último do 3 x 0 sobre o Real Valladolid e o que fechou a conta por 3 x 1 sobre o Stuttgart, pela Liga dos Campeões.

Com a Seleção Brasileira em Brasília, Endrick tem sido o protagonista nos bastidores. Na chegada da Seleção, na noite de sexta-feira (12/10), puxou a fila do check-in e foi o mais tietado. Foi o mais solícito com os fãs, distribuiu autógrafos e fotos.

No primeiro treino dos dois treinos da equipe no Estádio Bezerrão, no Gama, também não driblou a marcação cerrada dos admiradores que puderam assistir aos minutos finais da atividade. A festa só não ficou completa porque foi proibido por um membro da CBF de jogar a camiseta de treinamento para a galera.

Apesar da comoção, Endrick ficou afastado das câmeras e dos microfones. Diferentemente do que esperado. O único brasiliense entre os convocados pelo técnico Dorival Jr. não falou em nenhuma das duas coletivas no hotel onde a Seleção está hospedada. O meia flamenguista Gerson, o ponta Gabriel Martinelli (Arsenal) e os atacantes botafoguenses Luiz Henrique e Igor Jesus foram os sabatinados pela imprensa antes da partida no DF.

Estádio mais caro entre todos da Copa do Mundo de 2014, o Mané Garrincha é especial para Endrick. Foi no principal palco do futebol da capital federal que começou a história de amor do pai Douglas Ramos e da mãe Cíntia. Eles trabalhavam na limpeza da arena, inclusive enquanto Cíntia estava grávida de Endrick.

Um dos cinco títulos do atacante como profissional foi faturado no Mané. Ele jogou 64 minutos na decisão da Supercopa do Brasil, vencida por 4 x 3 sobre o Flamengo. Nas férias, em dezembro de 2023, Endrick passou pelo Distrito Federal para promover um jogo de futevôlei para arrecadar alimentos, em Santa Maria.

Ficha técnica

Brasil x Peru

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (10ª rodada)

Onde: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Quando: Terça-feira (15/10), às 21h45

Transmissão: Globo e SporTV

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)



Prováveis escalações

Brasil — Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior

Peru — Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula, López; Peña, Cartagena, Castillo; Flores, Valera. Técnico: Jorge Fossati