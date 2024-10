Globo terá mudanças nos jornalistas esportivos fora do Brasil

A Globo definiu mudanças em sua equipe de jornalistas internacionais do esporte para o próximo ano. Uma das novidades será a utilização da repórter Júlia Guimarães na função. Além disso, a base de trabalho da equipe será alterada de Paris para Madri. A ideia é acompanhar de forma mais próxima os brasileiros do Real Madrid. As alterações entrarão em prática a partir de janeiro. A informação é de Allan Simon, do Uol.

Desde 2015 na Globo, Júlia Guimarães vai exercer pela primeira vez a função de correspondente internacional. Porém, a repórter já fez parte da cobertura de duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e uma Eurocopa pelos canais do grupo. Ela ficará em Madri junto com a produtora Lorena Dillon, que está atualmente em Paris, e o repórter cinematográfico Ronaldo Gonçalo.

Em Paris há dois anos para acompanhar a Olimpíada de Paris 2024, Guilherme Pereira será correspondente internacional em Nova York. Na cidade dos Estados Unidos, o jornalista vai trabalhar com o repórter cinematográfico Luiz Novaes e com o produtor Camilo Pinheiro Machado. A equipe acompanhará os preparativos dos EUA para receber a Copa do Mundo de 2026.

Outros dois repórteres do Grupo Globo também tiveram o próximo ano definido. Enquanto André Gallindo retorna ao Brasil – vai atuar na redação no Rio de Janeiro – após dois anos e meio em Paris, Raphael Sibilla seguirá em Buenos Aires como correspondente do esporte na América do Sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.