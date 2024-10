Ex-Globo, Magno Navarro fecha com novo canal

Ex-Globo, o apresentador e humorista Magno Navarro é o novo contratado do Goat. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14), em uma publicação compartilhada tanto pelo canal quanto pelo jornalista.

A chegada do ex-Globo faz parte do olhar da empresa em ampliar sua equipe com nomes conhecidos do grande público e também desenvolver o portfólio de programas. Atualmente, o Goat conta com mais de 3,7 milhões de inscritos no YouTube.

No anúncio da novidade, o canal revelou que o jornalista vai participar de transmissões e terá um programa próprio. Contudo, a empresa ainda não revelou o nome e nem o formato da atração.

Magno trabalhou na Globo entre 2020 e 2022 como apresentador do Tá na Área, do SporTV, e também tem uma passagem pela Band. O apresentador comemora a chegada no novo projeto.

