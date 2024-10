Braz esclarece imbróglio financeiro entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza

O Flamengo recusou a garantia financeira apresentada pelo Corinthians para compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. A negativa, segundo o VP de futebol Marcos Braz, ocorreu exclusivamente pela “falta de pagamento” da equipe paulista. O Alvinegro tentou exercer com o goleiro o mesmo molde de negociação realizado na transferência de Matheuzinho – no início da temporada.

“Falta o pagamento. Falta de dinheiro”, esclareceu Marcos Braz sobre a situação. Nesse cenário, o Corinthians terá que arcar com outra multa de R$ 500 mil para contar com Hugo Souza no duelo decisivo contra o Flamengo, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Braz falou sobre a situação de Hugo Souza durante participação no evento de lançamento da candidatura de Dunshee à presidência do Flamengo. O postulante da situação ao próximo triênio do clube reuniu imprensa e apoiadores em uma cerimônia no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (14).

Recusa do Flamengo

A negativa à garantia dada pelo Corinthians para compra de Hugo Souza ocorreu nesta segunda-feira (14). O clube paulista colocou a Brax – que comercializa placas de publicidade para os clubes – como fiadora do negócio, assim como havia feito com Matheuzinho, mas não obteve o mesmo retorno do Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro ainda tem parcela do negócio envolvendo o lateral em atraso.

O Flamengo alega que o contrato com a Brax está comprometido com outra dívida e, portanto, não há como liberar Hugo Souza nesses moldes. O Corinthians busca um novo fiador para tentar exercer a compra do goleiro. Além disso, o Rubro-Negro ainda cobra um pagamento de R$ 500 mil referente ao uso do jogador no duelo decisivo da Copa do Brasil, no próximo dia 20.

“Ainda não se tem uma situação resolvida, isso que posso falar. A empresa (Brax) atuou como fiadora, mas resolveremos isso com calma. No domingo, se ele jogar, receberemos R$ 500 mil a mais. Eles só deixam de pagar a multa se resolverem o negócio”, explicou Braz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.