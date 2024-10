Santos tem novidades em lista de relacionados para jogo contra a Chape

O Santos tem novidades na lista de relacionados para enfrentar a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. A principal delas é o atacante Yusupha Njie, reforço na última janela de transferências. Ele pode ter sua primeira chance no Peixe.

Desde que chegou, Yusupha, afinal, enfrentou problemas com o visto de trabalho brasileiro, além de questões físicas. Durante esse período, ele participou de dois jogos-treino e marcou um gol em cada. Agora, foi relacionado para ficar no banco de reservas no lugar de Pedrinho, que ficou de fora desta vez.

Outras novidades, aliás, são o goleiro Gustavo Jundi, que atua pelo Sub-20 e ficará no banco como terceiro goleiro, ao lado de Diógenes, que já vinha sendo relacionado. Ainda no setor defensivo, o zagueiro Alex também fica à disposição de Fábio Carille. O defensor, aliás, perdeu espaço com o retorno de João Basso e a sequência de Luan Peres.

Relacionados do Santos

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e Gustavo Jundi

Zagueiros: Alex, ?Jair, ?João Basso e ?Luan Peres

Laterais: Hayner, ?JP Chermont, Rodrigo Ferreira e Souza

Volantes/Meias: Alison, Giuliano, ?João Schmidt, ?Patrick, ?Sandry e ?Serginho

Atacantes: Guilherme, Ignacio Laquintana, ?Julio Furch, ?Otero, ?Wendel Silva, ?Willian Bigode e ?Yusupha Njie

Desta maneira, o provável Santos será: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Rodrigo Ferreira (Hayner ou Souza); João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva.

Por fim, Santos e Chapecoense se enfrentam na próxima quarta-feira (16), às 20h, na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

