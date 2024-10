De virada, Guarani bate CRB e segue vivo na luta contra o Z4 da Série B

Em duelo de desesperados, o Guarani se deu melhor e venceu o CRB de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (14/10), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Bispo e Matheus Salustiano fizeram os gols para o Bugre, enquanto Anselmo Ramon marcou o único dos alagoanos.

O resultado, aliás, não altera a situação dos clubes na tabela de classificação. O Guarani, assim, voltou a vencer após quatro jogos, mas segue na lanterna, com 28 pontos, a seis pontos da Chapeconse, primeiro fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, o CRB, aliás, deixou a chance de sair do Z4 momentaneamente e segue na 17ª colocação, com 33 somados.

O Jogo

O CRB foi melhor nos minutos iniciais e pressionou o Guarani em Campinas. Com aparente nervosismo, o Bugre ofereceu espaços e viu o time alagoano empilhar chances para abrir o placar. Após uma lambança geral da defesa bugrina, Douglas furou ao tentar cortar cruzamento da direita e viu a bola se oferecer para Anselmo Ramon, que não titubeou e completou para o fundo das redes.

Contudo, o Guarani não entregou os pontos, foi para o ataque e buscou o empate ainda antes do intervalo. Inspirado em Ronaldinho Gaúcho, Matheus Salustiano, afinal, cobrou falta rasteira, por baixo da barreira, e venceu Matheus Albino, que nada pôde fazer. Com ânimos renovados, o Bugre foi para cima na segunda etapa e conseguiu a virada. Aos 20 minutos, Matheus Bueno recebeu de João Victor e rolou para Gabriel Bispo, que arriscou de longe. Mal posicionado, o goleiro demorou para ir na bola e aceitou o gol.

Próximos jogos

Agora, os clubes, aliás, focam na 32ª rodada da competição. O Guarani faz o Dérbi campineiro com a Ponte Preta, no domingo, às 18h30, no Moisés Lucarelli. Na sexta, o CRB, por sua vez, enfrenta o Brusque, às 19h, no Augusto Bauer.

Jogos da 31ª rodada

Quarta-feira (9/10)

Paysandu 2×0 Chapecoense

Sexta (11)

Novorizontino 1×3 Sport

Avaí 2×2 América-MG

Sábado (12)

Ceará 1×0 Ponte Preta

Santos 3×2 Mirassol

Botafogo-SP 0x0 Operário-PR

Domingo (13)

Coritiba 3×1 Amazonas

Goiás 0x1 Vila-Nova-GO

Segunda (14)

Brusque 1 x 0 Ituano

Guarani 2×1 CRB

