CUJU: conheça aplicativo que promete democratização e inclusão no futebol

Desenvolvido na Europa, o aplicativo CUJU chegou ao Brasil com objetivo de realizar o sonho de milhares de jovens talentos que anseiam construir uma carreira no futebol. O programa conecta futuros atletas a olheiros e treinadores em diversos países do mundo através de uma série de desafios, que comprovam suas habilidades.

O aplicativo chegou a Santa Catarina no segundo semestre de 2024 e conta com monitoramento de um sistema de inteligência artificial para selecionar os mais habilidosos. Os selecionados avançam aos períodos de testes e treinamentos em clubes profissionais.

Para além da realização de sonhos, o aplicativo também tem como objetivo alinhar a captação de novos atletas ao mundo digital. Um dos idealizadores do programa, Sven Muller, explicou como a tecnologia pode auxiliar na democratização do acesso ao mundo futebolístico.

“Nosso pensamento inicial foi como poderíamos fazer o invisível ser visto. Queríamos criar uma plataforma que desse a cada jogador a oportunidade autodeterminada de ser descoberto e desenvolvido com base puramente em desempenho e dados objetivos. Com o surgimento da inteligência artificial e das novas tecnologias, aproveitamos a chance de transformar essa visão em realidade”, destaca Sven.

Oportunidades com CUJU

Olheiros também poderão se beneficiar da utilização do CUJU, com um aproveitamento mais eficiente na captação de talentos. Isso porque o Sistema de Inteligência Artificial possibilita não só o acesso a mais jovens como, principalmente, aos reais desempenhos em desafios de grandes clubes.

“O objetivo do CUJU é fornecer aos jovens talentos ao redor do mundo uma oportunidade de mostrar suas habilidades e serem descobertos. Com apenas um smartphone, uma conexão de internet e o aplicativo CUJU, os jogadores podem rastrear, medir e melhorar suas habilidades. Como parte de um grupo global, eles se classificam ao lado de outros jovens e podem competir com talentos de todo o mundo. Com isso, o CUJU visa estabelecer um processo de avaliação completamente justo e transparente”, e concluiu:

“Oferecemos aos clubes e escolinhas uma análise de desempenho do CUJU de suas próprias equipes para permitir benchmarking, ou seja, uma comparação com a pontuação média de desempenho da equipe do clube na faixa etária correspondente. É importante ressaltar que o objetivo do aplicativo não é substituir treinadores ou olheiros, mas sim apoiá-los em sua eficácia”, esclareceu Muller.

Os jovens realizam exercícios propostos pelo aplicativo, e o sistema de IA avalia tal desempenho – estabelecendo, portanto, um ranking com base nas execuções. Os líderes de pontuação passam a figurar na lista de convocação para testes presenciais.

“Em nossas primeiras tentativas em Santa Catarina, já identificamos muitos talentos com possibilidade de ser assertivos no cenário nacional. As próximas etapas vão até 2025 e vão reforçar a importância das habilidades que observamos”, celebrou o idealizador.

No Brasil

O aplicativo chegou ao Brasil no segundo semestre de 2024 e está circulando em Santa Catarina com a competição ‘A Jornada’. Além das oportunidades nos grandes clubes, o programa ainda distribui mais de R$ 1 milhão em prêmio para auxiliar na realidade financeira das famílias mais necessitadas.

As avaliações definirão um vencedor de cada equipe – feminina e masculina – após a sequência de desafios. Os ‘campeões’ receberão, ao todo, R$ 500 mil em premiações entre pagamentos ao atleta, apoio a projetos sociais comunitários e aportes financeiros aos clubes ou escolinhas de origem.

“Nesta fase, estamos totalmente concentrados em como os talentos e seus treinadores e pais vão aproveitar esta oportunidade revolucionária e transformadora para tornar seu potencial real visível. Mas nossa rede nacional e internacional de clubes e academias já colocou em destaque grandes jogadores como Roberto Firmino, Joelinton e Luiz Gustavo e está ativada de forma variável de acordo com a qualidade do talento analisada, com o objetivo de desenvolver o próximo jogador profissional”, finalizou Muller.

