Laterais do Botafogo estão em pesquisa de melhores do mundo fora das grandes ligas europeias

A fase do Botafogo também é boa nas pesquisas. Isto porque Cuiabano e Marçal apareceram em listas do Observatório do Futebol CIES sobre os melhores laterais-esquerdos do mundo fora das grandes ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (14/10).

Marçal é o segundo entre os laterais-esquerdos defensivos. O camisa 21 do Glorioso está atrás somente de Francisco Moura, do Porto (POR).

Cuiabano aparece em quinto na lista entre os dez melhores laterais-esquerdos ofensivos. Ele fica atrás de: Carlos Rotondi, do Cruz Azul (MEX); Renê, do Internacional (BRA); Arthur Masuaku, do Besiktas (TUR); e Kaiki Bruno, do Cruzeiro (BRA).

Os dois, contudo, não são titulares da equipe do técnico Artur Jorge. Os jogadores são opções para o treinador no banco de reservas. Reforço do meio do ano, Alex Telles assumiu a posição de titular no Botafogo.

