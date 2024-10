Fluminense abre check-ins de sócios para duelo com o Athletico

O Fluminense tem foco total na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca entra em campo na quinta-feira (17), para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 20h (de Brasília). No entanto, o clube já abriu o check-ins para sócios visando a partida contra o Athletico-PR.

O confronto acontece no próximo dia 22 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília),também no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição. Na época, o Furacão teria pela frente jogos da Sul-Americana e por causa do conflito de horários, a CBF preferiu adiar o duelo.

A venda online para não-sócios terá início na quarta-feira (16/10), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no sábado (19/10). Além do duelo com o Furacão, o Fluminense mede forças com o Vitória, dia 26 (sábado), no Barradão, às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada, em um confronto direto na luta contra o Z4.

Dessa forma, com 30 pontos, o Tricolor de Laranjeiras está fora da zona de rebaixamento e tem um ponto a mais que Vitória e Corinthians, no momento. Além disso, o time soma um jogo a menos que os dois adversários na disputa, justamente o confronto com o Athletico, que tem 31 pontos.

Confira informações sobre venda de ingressos

Sócios

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 14/10 (segunda-feira), às 10h

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – 14/10 (segunda-feira), às 18h

3 – Arquiba Raiz – 15/10 (terça-feira), às 10h

4 – Guerreiro – 15/10 (terça-feira), às 18h

Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 16/10 (quarta-feira), às 10h

– Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 22/10 (terça-feira), ao fim do primeiro tempo da partida

Valores

SETOR SUL

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20

3 – Arquiba Raiz – R$ 40

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 48

5 – Guerreiro – R$ 64

6 – Leste Raiz – R$ 80

7 – Inteira – R$ 80

8 – Meia-entrada – R$ 40



SETOR LESTE INFERIOR

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz– R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 10

3 – Guerreiro Toda Terra – R$ 24

4- Guerreiro – R$ 32

5 – Inteira – R$ 40

6 – Meia-entrada – R$ 20

SETOR OESTE

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50

3 – Arquiba Raiz – R$ 45

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 54

5 – Guerreiro – R$ 72

6 – Leste Raiz – R$ 90

7 – Inteira – R$ 90

8 – Meia-entrada – R$ 45

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 550

– Inteira – R$ 550

– Meia-entrada – R$ 312,50



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

– Inteira – R$ 90

– Meia-entrada – R$ 45

Vendas em lojas físicas

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

Maracanã – Bilheteria 1

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

Aeroporto Santos Dumont – Loja Oficial Fluminense FC (PC. Senador Salgado Filho, s/n, Primeiro piso VA1006)

Centro – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Sete de Setembro, 98, Loja D)

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

Park Shopping Jacarepaguá – Loja Oficial Fluminense FC (Est. Jacarepaguá, 6069, Loja 237 A)

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 208)

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

