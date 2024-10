Copa Sul-Americana: Cruzeiro abre vendas de ingressos para semifinal contra Lanús

O Cruzeiro iniciou as vendas de ingressos para ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, no Mineirão. A comercialização abriu às 10h exclusivamente para sócios 5 estrelas, e as entradas custam entre R$ 80 (meia) e R$ 400 (inteira). Torcedores poderão garantir acesso através do site oficial do clube, enquanto os bilhetes destinados aos visitantes estarão disponíveis no site do FutebolCard.

A venda para o público geral se inicia nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, às 12, também pelo site do Cruzeiro. A Raposa informou que não haverá comercialização física nas bilheterias do Mineirão.

O duelo de ida entre Cruzeiro e Lanús, pela semifinal da Copa Sul-Americana, está marcado para o dia 23 de outubro, às 19h, no Mineirão. A volta acontece uma semana depois, também numa quarta-feira, no estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina.

Prioridades de venda

— 1ª JANELA: Abertura às 10h de terça-feira (15/10)

Planos antigos: Clube Diamante, Eficiente, Kids, Internacional e Internacional Kids.

Planos novos: Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD.

— 2ª JANELA: Abertura às 12h de terça-feira (15/10)

Plano antigo: Multicampeão.

Plano novo: Cabuloso 2.

— 3ª JANELA: Abertura às 16h de terça-feira (15/10)

Plano antigo: Fenomenal.

Plano novo: Cabuloso 1.

— 4ª JANELA: Abertura às 10h de quarta-feira (16/10)

Planos antigos: Cruzeiro Sempre e Time do Povo.

Plano novo: Meu Cruzeiro.

— VENDA GERAL: Será feita através do site: ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 12h de quarta (16/10) – até 2 ingressos por CPF.

Todos os planos de sócio podem comprar ATÉ 5 INGRESSOS NO TOTAL, considerando-se os ingressos previstos em seu plano e o restante dos ingressos sendo com os respectivos valores de inteira ou meia, conforme o setor selecionado.

Valores dos ingressos

— SETOR AMARELO (Superior e Inferior)

Inteira: R$ 160,00 / Meia: R$ 80,00

— SETOR LARANJA (Superior e Inferior)

Inteira: R$ 160,00 / Meia: R$ 80,00

— SETOR VERMELHO (Superior)

Inteira: R$ 220,00 / Meia: R$ 110,00

— SETOR VERMELHO (Inferior)

Inteira: R$ 260,00 / Meia: R$ 130,00

— SETOR ROXO (Superior)

Inteira: R$ 260,00 / Meia: R$ 130,00

— SETOR ROXO (Inferior)

Inteira: R$ 380,00 / Meia: R$ 190,00

— CAMAROTE VERMELHO

Inteira: R$ 400,00 / Meia: R$ 200,00

Calendário do Cruzeiro

Os dois próximos jogos do Cruzeiro acontecerão no Mineirão. Antes de disputar os 90 minutos iniciais da competição continental, a Raposa recebe o Bahia, nesta sexta-feira (18), às 21h30, pela 30ª rodada do Brasileirão. O clube mineiro ocupa o oitavo lugar na tabela de classificação, enquanto o adversário, o Tricolor, aparece em sétimo com 45 pontos – dois a mais em relação à Celeste.

