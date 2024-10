Luva de Pedreiro compra casa de R$ 1 milhão; veja fotos

O influenciador Luva de Pedreiro adquiriu uma casa de R$ 1 milhão em João Pessoa, na Paraíba. A mudança teria sido um pedido de Tavila Gomes, que reatou com Iran e é mãe de Davi, filho do pernambucano. Além disso, o casal pensa em aumentar a família em breve.

O imóvel fica em um condomínio de luxo e foi adquirido há dois meses. O espaço possui 190 m² e conta com quatro suítes distribuídas nos dois andares da casa. O térreo conta com uma garagem coberta para um veículo, suíte reversível, banheiro social, sala de estar integrada com a de jantar, assim como uma área gourmet com bancada de apoio, churrasqueira e piscina.

Enquanto isso, o 2º andar conta com três suítes, sendo uma master com closet, home office e varanda com vista para a rua. Um dos quartos, reservado para Davi, filho do influenciador, ganhou tema de futebol e bichinhos nas paredes. Luva de Pedreiro e Tavila Gomes Luva de Pedreiro e Tavila Gomes se conheceram em 2022, na Farofa da Gkay. Em agosto de 2023, o influenciador anunciou que seria pai. Contudo, poucos meses depois, em dezembro, o casal terminou a relação. Em maio deste ano, Tavila revelou traições de Luva durante a gravidez dela.