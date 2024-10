Yuri Lima acompanha Iza na maternidade e fala sobre rotina ”sem dormir” após nascimento de Nala

Yuri Lima tem acompanhado Iza no hospital desde o nascimento de Nala, no último domingo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Yuri Lima precisou de apenas duas noites junto à Nala, sua filha com a cantora Iza, para valorizar ainda mais as poucas horas de sono da nova rotina. Em tom descontraído, o ex-jogador do Mirassol disse que passou a entender quando pais de primeira viagem dizem que ficam “sem dormir” após o nascimento do bebê.

“Agora entendi o “ficar sem dormir” hahaha. Tudo sob controle”, publicou Yuri em seus stories. O ex-jogador tem acompanhado Iza no hospital desde o nascimento de Nala, no último domingo (13).

Nala veio ao mundo no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, numa manhã de domingo – conforme cantou Iza ao anunciar a gravidez publicamente. De acordo com a assessoria da cantora, a bebê nasceu de cesariana, às 7h52, sob os cuidados do Dr. Bruno Wunder de Alencar.

Os pais de Nala, Iza e Yuri Lima, celebraram a chegada da pequena nas redes sociais. O ex-jogador usou versos da música Leãozinho, de Caetano Veloso, para anunciar o nascimento de sua primeira filha. “Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é sol, pai de toda cor/ Quando ele lhe doura a pele ao léu”.

Iza e Yuri Lima

O casal não oficializou a reconciliação após o término por traição, quando Iza ainda estava grávida de seis meses de Nala. A assessoria da cantora, porém, confirmou os boatos de que Yuri Lima estava frequentando novamente a casa da ex para acompanhar os últimos meses da gestação.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. Algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio (…). Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, dizia o texto da assessoria.

Os dois voltaram a se aproximar um mês depois do anúncio de Iza sobre o término com o jogador, que defendia o Mirassol à época e estava em campo quando a cantora pôs fim na relação. Segundo informações, os pais do casal tiveram papel fundamental na reconciliação, e o Yuri Lima precisou largar o futebol para reconquistar a confiança da amada.

