Técnico do PSG, Luis Enrique emociona ao falar de morte da filha

Luis Enrique, técnico do PSG, comentou sobre a morte da sua filha, ocorrida há cinco anos. Em um dos trechos do documentário ‘No tenéis ni **** idea’, produzido pela ‘Movistar+’, o espanhol falou sobre seus sentimentos em relação a perda de Xana, que morreu aos nove anos, vítima de um osteossarcoma, um tipo de tumor ósseo.

Durante o depoimento, o técnico relevou que busca lembrar apenas as coisas boas vividas junto com filha.

“Posso me considerar sortudo ou infeliz? Considero-me sortudo, muito sortudo. A minha filha Xana veio morar conosco durante nove anos maravilhosos. Temos mil lembranças dela, vídeos e coisas incríveis”, destacou o espanhol.

Apesar de mostrar sua força de superação em relação a morte de Xana, Luis Enrique revelou que outros familiares tiveram maior dificuldade, citando uma ação de sua mãe.

“A minha mãe não podia ter fotos da Xana. Até que cheguei em casa e lhe disse: ‘Porque não há nenhuma foto da Xana?’. ‘Não posso, não posso’. ‘Mãe, tens de pôr. A Xana está viva’. Não no plano físico, mas no espiritual, porque todos os dias falamos dela, rimos e recordamos dela. Eu penso que a Xana ainda nos vê”, acrescentou.

Quem é Luis Enrique?

Atualmente técnico do PSG, Luis Enrique possui uma ligação mais forte com o Barcelona. Ele foi técnico da equipe catalã de 2014 a 2017, com nove títulos conquistados – destaque para a Champions 2014/2015. Além disso, também atuou em 300 partidas como jogador do clube.

Ele também comandou a seleção da Espanha entre 2018 e 2022, com o intervalo no período devido a morte da filha.

