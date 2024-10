Anitta revela perrengue com Vinicius Souza, ex-Flamengo

A cantora Anitta usou sua rede social para compartilhar perrengues que enfrentou com o jogador Vinicius Souza nesta terça-feira (15). O casal curtiu uma trilha, mas encontrou desafios para conseguir avançar na caminhada.

Em um dos registros, Anitta dá risadas enquanto brinca com o fato de estar com o pé cheio de lama. Ela questiona o namorado sobre entrar no carro com o tênis sujo.

“Foi uma falha no percurso. Você não vai me deixar entrar no seu carro?”, disse a cantora.

“Você é teimosa”, respondeu o meio-campista do Sheffield United, que disputa a segunda divisão na Inglaterra.

Logo depois, Anitta registra ‘Vinição’ enfrentando o mesmo perrengue. O jogador chega a ficar com o pé atolado na lama.

“Ué, amor, o que aconteceu? Você vai deixar você mesmo entrar no seu carro? (…) Isso porque ele estava me zoando porque eu pisei em uma poça e não queria me deixar entrar no carro. Olha como ele está, olha a mão. Tem muita montanha pela frente ainda. Depois do julgamento, sempre vem a lição”, brincou a cantora após filmar o jogador.

Em outro momento, já no carro, Anitta exibe Vinicius cantando um mantra, hábito que ela possui.

"Antes ele zoava, agora não para de cantar", disse a cantora, aos risos. Relacionamento de Vinicius Souza e Anitta O romance entre a cantora e o jogador foi oficializado no final do mês passado, em setembro. Anitta, de 31 anos, fez a primeira aparição pública ao lado de Vinicius Souza durante a Semana de Moda de Paris, na França. Apesar disso, rumores sobre uma possível relação entre os dois já circulavam nas redes sociais. Anteriormente ao relacionamento vir a público, Vinicius esteve em uma festa da artista após o show no intervalo da NFL no Brasil. O jogador não só compareceu ao evento como, segundo fontes próximas, passou a noite em clima de romance com a amada. Quem é Vinicius Souza? Carioca de Padre Miguel, Vinicius iniciou sua carreira em 2014, no Flamengo. O Garoto do Ninho deu os primeiros passos nas categorias de base do Rubro-Negro e só estreou pelo profissional em 2019. Depois de subir ao time principal da equipe carioca, o jogador foi vendido por cerca de R$ 15,2 milhões à época para o Lommel, da Bélgica, e viveu sua primeira experiência no futebol europeu. Posteriormente, em agosto de 2023, transferiu-se ao Sheffield United, da Inglaterra, em um acordo de quatro anos. O volante de 25 anos tem um casal de filhos de relacionamentos distintos. Maria Eduarda, de um ano, nasceu do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. Já Théo, de três, é fruto da relação com a estudante de direito Victoria Leonor.