Pablo Maia e Michel Araújo avançam em recuperação no São Paulo

O São Paulo seguiu sua preparação para o duelo contra o Vasco nesta terça-feira (15), no CT da Barra Funda. O Tricolor encara o Cruz-Maltino na quarta (16), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª do Campeonato Brasileiro. E o técnico Luis Zubeldía teve duas novidades no campo.

Afinal, o volante Pablo Maia e o meio-campista Michel Araújo foram ao gramado e deram mais um passo em sua transição física. Os jogadores fizeram um trabalho de fisioterapia junto com os profissionais do São Paulo e se aproximaram de retornar e ser opção para Zubeldía.

Pablo Maia passou por uma cirurgia no dia 1° de maio para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Ele se machucou durante um treinamento do São Paulo e sua previsão de retorno era apenas para 2025. Contudo, o jogador vem avançando bem na recuperação e pode participar da reta final do Brasileirão.

Já Michel Araújo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no final de setembro e também tinha um prazo longo de recuperação. Contudo, também não está descartado voltar a atuar ainda em 2024.

Eles se juntam a Alisson, que fraturou o tornozelo direito e foi submetido à cirurgia. A previsão é que ele perdesse toda a temporada e só voltasse em 2025, como seus companheiros. Agora, todos podem atuar na reta final de 2024.

São Paulo quer elenco completo para planejar 2025

O retorno será importante não só para ajudar o São Paulo na busca por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas também para ajudar no planejamento da equipe para 2025. Zubeldía deve ter uma noção melhor de seu plantel com todos recuperados e pensar na construção do elenco no ano que vem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.