Mendy revela auxílio financeiro de companheiros do City durante julgamento das acusações de estupro

O francês Benjamin Mendy contou com auxílio financeiros de companheiros do Manchester City enquanto respondia nos tribunais por acusações de estupro e outros crimes sexuais. Isso porque o lateral teve seu salário suspenso pelo clube inglês durante o período em que esteve afastado dos gramados – por mais de dois anos. O jogador atualmente defende o Lorient, da França, e cobra uma indenização de 11 milhões de libras (aproximadamente R$ 80,4 milhões) da ex-equipe.

Mendy admitiu ter recebido dinheiro de ao menos três companheiros de Manchester City à época das acusações. O lateral recebia cerca de 500 mil libras mensais (R$ 3,64 milhões) quando teve seu repasse bloqueado pelo clube inglês e, a partir dai, contou com ajuda de Bernardo Silva, Riyad Mahrez e Raheem Sterling.

“Tive dificuldades em pagar a pensão, me senti péssimo. O Raheem Sterling, o Bernardo Silva e o Riyad Mahrez me emprestaram dinheiro para me ajudarem a pagar as minhas despesas legais e a sustentar a minha família”, disse em depoimento ao tribunal.

Além do ganho fixo mensal, o site português ‘A Bola’ revelou que Mendy recebia um bônus de 900 mil libras (cerca de R$ 6,5 milhões) por metas atingidas – caso participasse de 60% dos jogos. Havia, ainda, o pagamento de um milhão de libras (R$ 7,28 milhões) para classificação da equipe à Liga dos Campeões e 1,2 milhão de libras (R$ 8 milhões) anuais relativos a direitos de imagem.

Processo contra o City

Benjamin Mendy afirma que os ex-dirigentes do Manchester City tinham conhecimento da presença de jogadores em festas regadas a álcool e muitas mulheres. Em seu depoimento no tribunal, por exemplo, o lateral fez críticas direcionadas ao ex-clube e disse que a postura da cúpula inglesa “quase lhe custaram tudo”.

“Em nenhum momento o Manchester City me pediu desculpa ou sequer reconheceu que as suas ações quase me custaram tudo. Creio que é justo e correto que me paguem o salário que teria ganho se não tivesse sido falsamente detido por crimes que não cometi”, e concluiu:

“(…) Bebemos álcool, todos nós. Todos nós tivemos relações casuais com mulheres. Todos nós violamos as restrições da covid-19… Isso não desculpa o meu comportamento, mas sinto que é injusto o Manchester City me destacou da maneira que eles fizeram”, você atirou, citando que o clube sabia de tudo. A diferença entre mim e outros jogadores é que me acusaram falsamente de estupro, me humilhando publicamente”.

Julgamento de Mendy

Em julho, o francês Benjamin Mendy acabou absolvido pela Justiça britânica de todas acusações de estupro e tentativa de estupro que estava em julgamento desde o dia 26 de junho. O jogador já havia sido inocentado das acusações de outros sete crimes sexuais cinco meses antes.

À época do resultado do julgamento, o atacante holandês Memphis Depay, atualmente no Corinthians, saiu em defesa de Mendy nas redes sociais. O atleta publicou um texto em tom de cobrança sobre as consequências das acusações no futuro do companheiro de profissão.

“Todos os casos arquivados. Então, o que estamos fazendo agora? Quem vai ajudar esse irmão a se curar? Quem será o responsável pelos danos em seu nome? Como ele vai ter sua carreira de volta? Muitos anos de investimento para se tornar um jogador de futebol profissional. O que agora!? Nunca toquei nesse assunto porque não sabia de todos os detalhes, mas falei com ele uma vez no FaceTime enquanto estava atrás das grades e o enfrentei em campo algumas vezes. Não vi maldade nele. Não podemos aceitar que isso aconteça conosco como atletas. Quem vai nos defender na hora da necessidade, não quando o estrago já está feito? Não abaixe a cabeça, pessoal”, dizia a publicação.

