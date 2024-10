Presidente da CPI das Apostas, sobre Luiz Henrique: ‘Entrou de gaiato no navio’

Presidente da CPI das Apostas Esportivas, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) ainda não sabe se convoca ou não Luiz Henrique, do Botafogo, para depor. Segundo o site “Uol”, o atacante recebeu um Pix de 40 mil reais de pessoas envolvidas com apostas, quando estava no Betis, da Espanha. Os doadores, segundo a reportagem, eram parentes de Paquetá, meia do West Ham que também está na mira do Congresso, além de passar por investigação na Inglaterra. Na Península Ibérica, a La Liga, por sua vez, não constatou nenhuma irregularidade do astro alvinegro.

Kajuru, então, acha por bem receber primeiro Paquetá para decidir se convoca ou não Luiz Henrique para a comissão. No dia 29 deste mês, o Senado ouvirá os esclarecimentos do jogador do West Ham. A ideia do parlamentar era, a priori, ter os dois jogadores da Seleção Brasileira no mesmo dia. Mas, para não ser “injusto”, o congressista mudou de ideia.

“Intimamos o Paquetá. Ele fará por videoconferência. Dependendo do que falar, também vamos convocar Luiz Henrique, que, a princípio, pelas informações que chegaram, o envolvimento dele foi puramente por inocência. Jogaram o atleta numa situação em que ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. Não acho justo o Luiz Henrique ser convocado sem antes ouvir o Paquetá, porque quem o envolveu foi o Paquetá. As informações dão conta de que ele entrou como gaiato no navio”, afirmou Kajuru.

Antes de Luiz Henrique, Kajuru quer ver empresário foragido

Outra pauta da comissão é o depoimento bombástico do empresário William Rogatto, que, via videoconferência, de Portugal, confessou que participou de um esquema de manipulação de resultados. O depoente prometeu, então, entregar documentos e provas. Kajuru planeja ouvi-lo pessoalmente, no país europeu.

“O William só não nos recebeu até agora na região do Porto por medo de ser assassinado e por medo de levarmos a Polícia Federal. Não existe isso, não temos poder para prendê-lo lá. Isso é um papel da PF, são três mandados, cabe a ela essa situação. Queríamos o que foi combinado com ele, que ele entregasse as provas que têm, se apresentar pelo menos 30% já vai estar prestando um serviço ao futebol brasileiro. Do contrário, vai ficar como um falastrão”, lembrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.