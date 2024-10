Roger ignora fama no rival, aceita missão de comandar o Inter e estreará no Gre-Nal

Roger Machado é protagonista em campanha de reação do Inter no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico Roger Machado estreará em um Gre-Nal pelo lado do Inter no próximo sábado (19). O profissional superou praticamente toda a desconfiança pela relação de idolatria no arquirrival e é um dos principais responsáveis pela melhora da equipe no Campeonato Brasileiro. Tal cenário permitiu que o time engatasse nove jogos sem perder na Série A, além de deixar o meio da tabela e entrar no G6.

Exatamente pelo passado tanto como jogador e técnico do Grêmio, assim como o reencontro pelo lado Colorado, colocam-no como destaque no clássico. Enquanto esteve no Imortal, disputou o Gre-Nal em 33 oportunidades. Por sinal, o retrospecto é equilibrado, com 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Aliás, ele demonstra empolgação com a oportunidade que terá no próximo sábado (19), às 19h, (de Brasília), no Beira-Rio. Um triunfo sobre o Tricolor Gaúcho provavelmente lhe tornará quase uma unanimidade no Inter. Cenário praticamente impensável em sua chegada. Afinal, houve grande rejeição após assumir o comando técnico.

Roger vence desconfiança de torcedores do Inter com evolução em campo

Além disso, Roger superou início negativo, com somente uma vitória nas seis primeiras partidas. A diretoria optou por ter cautela e dar respaldo ao técnico. Posteriormente, a decisão mostrou-se acertada, até porque o time demonstrou evolução no desempenho, com padrão tático e um progresso ofensivo. Alguns nomes individualmente se sobressaíram, como são os casos de Borré e Thiago Maia. Alan Patrick também respondeu positivamente após se recuperar de lesão.

Outras movimentações que o comandante demonstrou acerto foi dar sequência a Bernabei na lateral esquerda e o jovem meio-campista Gabriel Carvalho. O primeiro ganhou a vaga com a queda de rendimento de Renê e pela boa resposta quando acionado. O segundo teve a primeira oportunidade entre os 11 iniciais, demonstrou personalidade e nunca mais saiu do time. Inclusive, tornou-se uma peça fundamental na equipe.

Por sinal, o técnico arriscou improvisar o volante Bruno Gomes na lateral direita pela carência de opções. Principalmente após as saídas de Hugo Mallo e Bustos na última janela de transferências e o clube ainda estar em negociações pelos substitutos. O rendimento agradou e mesmo com a chegada de jogadores de origem para a posição, Bruno Gomes continuou no time titular.

As estatísticas também favorecem o trabalho de Roger. Isso porque, além da invencibilidade de nove jogos na Série A, a equipe entrou na zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, encontra-se na sexta colocação, com 46 pontos.

