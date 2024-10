Dunshee mostra projeção do futuro estádio do Flamengo. Confira!

Projeção do futuro estádio do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação)

Rodrigo Dunshee, candidato à presidência do Flamengo, apoiado por Rodolfo Landim, divulgou a primeira imagem da projeção do novo estádio do clube carioca. O tema, aliás, é o principal ponto da campanha de Dunshee, que oficializou a sua candidatura na noite de segunda-feira (14).

“O estádio é um compromisso da nossa gestão, só a nossa candidatura se comprometeu com isso. A gente realizou a compra de um terreno que ninguém acreditava. O terreno é nosso, a chave do terreno está aqui. Esse é o principal ponto de infraestrutura nosso”, disse Dunshee, em evento para sócios do clube e convidados.

Na imagem é possível analisar a estrutura interna do futuro estádio. Já mencionado por dirigentes, o espaço contará com setores que terão ingressos mais baratos, atrás dos gols. O estilo da arquibancada lembra a do estádio do Borussia Dortmund, o Signal Iduna Park, mais vertical.

Também foi divulgada a capacidade do estádio, que ficará entre 75 e 79 mil.

Eleições no Flamengo

A eleição que indicará o próximo presidente do Flamengo para o triênio 2025/2026/2027 acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro. A votação ocorrerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

