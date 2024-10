Com retorno de Martínez, Corinthians se prepara para enfrentar o Athletico-PR

José Martínez voltou aos treinos do Corinthians antes do previsto - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians segue com a preparação para o duelo contra o Athletico-PR na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino desta terça (15) contou com o retorno do venezuelano José Martínez, que estava a serviço de sua seleção para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo durante a Data Fifa.

O jogador voltou antes do esperado por ter levado o segundo cartão amarelo e ficar suspenso do jogo desta terça-feira. Por outro lado, o equatoriano Félix Torres e o paraguaio Angel Romero, também convocados para as Eliminatórias, seguem como ausências.

LEIA TAMBÉM: Corinthians já gastou bolada com ‘Operação Hugo Souza’

Assim, Martínez colocou-se à disposição do técnico Ramón Díaz para o jogo contra o Furacão, que é considerado decisivo pelo Timão. Afinal, os paranaenses também brigam contra o rebaixamento, estando apenas dois pontos acima dos paulistas na tabela.

“Estou à disposição do treinador para trabalhar para a partida de quinta-feira. Sabemos que é uma partida superdifícil, por nós, pela situação que estamos na tabela. Mas nós todos, unidos, vamos passar por esta partida. Temos que jogar e fazer um bom jogo na quinta”, declarou o volante.

Corinthians terá as voltas dos jogadores suspensos

A atividade desta terça começou na academia. Em seguida, os jogadores foram aquecer no gramado. A partir daí, o técnico Ramón Díaz promoveu um exercício de enfrentamento, instruindo o elenco em algumas situações de jogo. Por fim, os atletas treinaram finalizações.

Contra o Furacão, o treinador terá os retornos do zagueiro André Ramalho, do lateral Fagner e do atacante Romero, que cumpriram suspensão contra o Internacional na última rodada. Há ainda a chance de Alex Santana e Talles Magno serem relacionados. Afinal, a dupla está recuperada de lesão.

Dessa forma, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis) e Yuri Alberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.