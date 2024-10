Clube inglês tem interesse pela contratação de Luiz Henrique, do Botafogo

Luiz Henrique, atacante do Botafogo e da Seleção Brasileira, vive grande fase na temporada. Em razão de suas grandes atuações, o jogador vem despertando o interesse do futebol internacional. Um dos clubes é o Manchester United, da Inglaterra. O Jogada10 apurou que representantes do clube inglês buscaram o staff do atleta para informar sobre o desejo de contar com o brasileiro.

O alvinegro, aliás, estará em campo com o Brasil na noite desta terça-feira, em Brasília, contra o Peru.

