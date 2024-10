Gabi Zanotti marca, Corinthians vence o Boca e está na final da Libertadores Feminina

O Corinthians está na final da Copa Libertadores Feminina. Nesta terça-feira (15), as Brabas venceram o Boca Juniors por 1 a 0, com de Gabi Zanotti, e agora esperam a equipe adversária na decisão, que será no próximo sábado (19). Na quarta, Independiente del Valle, do Equador, e Santa Fé, da Colômbia, disputam a outra semifinal.

A bola rolou no Estádio da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Devido à importância da partida, a cúpula corintiana, com o presidente Augusto Melo e o executivo Fabinho Soldado, esteve in loco para acompanhar o prélio.

O Timão começou com a bola, tentando as investidas no campo de ataque. A primeira grande chance, contudo, foi do Boca, que acertou a trave após cabeçada de Baccaro. As brasileiras tinham ampla posse de bola, chegando a mais de 75% em vários momentos do jogo, mas pecavam no último passe e em algumas tomadas de decisão. Jaque Ribeiro teve uma boa chance, mas o arremate desviou na defesa.

Corinthians melhora no segundo tempo

Na segunda etapa, a pressão seguiu intensa. Contudo, as Brabas tiveram desempenho bem melhor. Precisou de apenas sete minutos para assustar mais do que em todo primeiro tempo. Assim, Duda Sampaio soltou a bomba da entrada da área e mandou na trave de Oliveros.

Em seguida, saiu o gol da vitória e da classificação. Aos 13 minutos, Jaque Ribeiro cruzou, Millene desviou e Gabi Zanotti soltou a bomba para fazer 1 a 0. O gol acordou as argentinas, que partiram para o ataque e passaram a marcar mais em cima. Em uma roubada de bola, o Boca quase empatou com Nuñez.

O ímpeto argentino, no entanto, não foi muito forte. O Corinthians logo colocou a bola no chão e voltou a dominar o jogo. Robledo quase ampliou, perdendo grande chance.

No último lance da partida, o Boca quase empatou com a goleira Oliveiros. No desespero, ela foi para a área e recebeu bom passe de Nuñez. A finalização passou perto. Um susto para as Brabas, que se garantiram na final.

