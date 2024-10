Goiás x Flamengo pela Copa do Brasil sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (16), em Goiânia, pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. A partida, válida pelas oitavas de final da competição, será ás 17h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro.

O jogo de volta, portanto, será realizado no dia 23 de outubro, também às 17h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Onde assistir Goiás x Flamengo

O jogo entre Goiás e Flamengo, portanto, terá transmissão do SporTV.

Como chega o Goiás

O Goiás chega às oitavas de final após eliminar o Vasco. A partida no CT Edmo Pinheiro ficou em 2 a 2 no tempo normal. Assim, nos pênaltis, o Alviverde levou a melhor por 3 a 2.

Como chega o Flamengo

Por outro lado, o Rubro-Negro chega para este confronto após golear o Porto Vitória por 8 a 1, na Gávea, na primeira fase da competição. Aliás, esse será o primeiro compromisso do novo técnico Cleber dos Santos.

GOIÁS X FLAMENGO



COPA DO BRASIL SUB-2O – 2° Fase

Data/Horário: 16/10/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Halié Pinheiro, Goiânia (GO)

Goiás: Murillo, Jotta, Juan Lopes, Anthony e Júlio; Baldória,Vitor Fonseca e Larson, Danilo, Pedrinho e Halerrandrio. Técnico: Alexandre Lemo

Flamengo: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago, Da Mata e Carbone; Rayan Lucas, Jean Carlos, Germano e Guilherme; Felipe Teresa e Wallace Yan. Técnico: Cleber dos Santos

Árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

Assistentes: Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO) e Michele Alves Caixeta (GO)

