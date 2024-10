Sport x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport sonha em retornar à elite do futebol brasileiro, ocupando atualmente a terceira colocação, com 53 pontos. Além disso, o time também pode almejar o título da Série B, já que está apenas três pontos atrás do Santos que lidera a competição. Para isso, enfrentará o Operário-PR nesta quarta-feira (16).

Onde assistir

A partida atrasada da 16ª rodada da Série B 2024 terá transmissão pela TV Brasil, Premiere e pelo canal GOAT (YouTube). Jogo marcado para 21h30 (de Brasília)

Como chega o Sport

O Leão da Ilha conseguiu uma brilhante recuperação na tabela após a chegada de Pepa no comando técnico. Na lateral direita, o time contará com o retorno de Carius, que disputa a posição com Di Plácido. No ataque, Zé Roberto volta após cumprir suspensão.

Como chega o Operário-PR

Ainda dá? Essa é a pergunta dos torcedores do Operário sobre a chance de acesso. No momento, o time ocupa a nona colocação, com 43 pontos. O Mirassol, que abre o G4, tem 50 pontos.

Para o duelo contra o Sport, o técnico Rafael Santos não contará com o volante Rodrigo Lindoso, suspenso. Índio deve assumir a vaga.

SPORT X OPERÁRIO

Série B – 2024 – 16ª rodada / Série B

Data e horário: 16/10/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Ilha do Retiro – Recife/PE

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Chico, Luciano Castán e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Lucas Lima, Wellington Silva e Zé Roberto. Técnico: Pepa

OPERÁRIO-PR: Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz (Jacy) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto (Ronald) e Daniel Lima. Técnico: Rafael Santos

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Julio Cesar Souza Gadêncio (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

